Latam tem observado aumento gradual na demanda por voos internacionais nestas rotas ao longo deste anoArquivo/Antonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 10/10/2024 16:15

A Latam vai ampliar em 50% o número de voos para sete rotas internacionais de longa distância a partir da última semana de outubro. A alta é em comparação às viagens oferecidas no mês anterior. Serão 13 voos semanais adicionais para rotas que conectam o Aeroporto de Guarulhos (São Paulo) para Orlando, Los Angeles, Joanesburgo, Milão, Roma, Lisboa e Barcelona.

Ao longo do ano, a companhia aérea tem observado aumento gradual na demanda por voos internacionais nestas rotas, utilizadas para negócios e lazer, segundo a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra. "Nosso hub em Guarulhos desempenha um papel fundamental nessa expansão, permitindo-nos aumentar a oferta de voos de maneira sustentável", afirma.

A Latam destaca que já havia programado e divulgado incrementos para a maioria dessas rotas a partir deste mês. No entanto, com o aquecimento ainda maior da demanda por voos internacionais no Brasil, resolveu fortalecer a operação acima do previsto inicialmente.

Além dos incrementos nas rotas internacionais, a partir de 27 de outubro deste ano, o Grupo Latam começa a oferecer voo direto entre Santiago do Chile e Sydney (Austrália). Serão quatro voos semanais, que irão reduzir o tempo de viagem em quatro horas em relação ao voo que faz escala em Auckland (Nova Zelândia).

Atualmente, a Latam conecta as cidades brasileiras com 90 aeroportos no exterior.