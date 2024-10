Atual prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD) lidera a disputa no segundo turno - Divulgação/PBH

Publicado 10/10/2024 18:45

Faltando três semanas para o segundo turno das eleições municipais, o primeiro levantamento divulgado pelo Datafolha depois da primeira etapa do pleito aponta o atual prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), à frente da disputa, com 48% das intenções de voto.

Seu adversário, o deputado estadual Bruno Engler (PL), aparece com 41% das menções no cenário estimulado, em que os nomes da dupla são apresentados para os entrevistados.

Segundo o levantamento, 8% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto caso o pleito fosse hoje. Outros 4% não sabem em quem votar.

O Datafolha entrevistou 910 eleitores da cidade de Belo Horizonte entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-09634/2024.

Na pesquisa Datafolha anterior, divulgada em 5 de outubro, véspera do primeiro turno, o candidato do PSD aparecia com 46% contra 40% do postulante do PL no cenário de segundo turno entre eles. Na ocasião, 4% ainda estavam indecisos e 10% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois.

Outros cenários da pesquisa da véspera do primeiro turno também simulavam o avanço da disputa com Mauro Tramonte (Republicanos), que encerrou a corrida eleitoral na terceira colocação. Ao término da apuração do primeiro turno, Engler se firmou com 34,38% dos votos válidos, ante 26,54% de Fuad e 15,22% de Tramonte.

Cenário espontâneo

Já no cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 35% dizem que votariam em Fuad, contra 31% em Engler. Nesse caso, portanto, os dois adversários estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Outros 2% dos eleitores disseram que votariam no "22", número eleitoral do candidato do PL. No "atual", responderam outros 2%, e 1% dos entrevistados votará no "55", número do postulante do PSD. Os que deram outras respostas somam 3%. Em branco, nulo ou nenhum, 7%. Os indecisos são 19% dos eleitores de Belo Horizonte.

Rejeição

O Datafolha também pesquisou os dados de rejeição de cada candidato na capital mineira. Os que não votarão "de jeito nenhum" em Engler são 48%, ante 39% de Fuad Noman.

Já entre os que "talvez" votem em um ou em outro, o candidato do PSD acumula 17% dos eleitores. O oponente do PL, 14%.

Decisão do voto e candidato ideal

Estão totalmente decididos a votar em Fuad Noman 84% de seus eleitores, e 15% disseram que ainda podem alterar o voto. 1% dos entrevistados não sabe. Ainda sobre o postulante do PSD, 44% dizem que votarão nele por considerá-lo o candidato "ideal", e 56% por não haver opção melhor nas eleições deste ano.

Já entre os que declararam que votarão em Bruno Engler, os mesmos 84% estão decididos a votar no candidato do PL, enquanto 16% dizem que a escolha ainda pode ser alterada até a data do segundo turno, em 27 de outubro. Além disso, 63% de seus eleitores acreditam que ele é o candidato ideal para ser votado. 35% votarão nele por acreditar que não exista opção melhor, enquanto 2% não souberam responder.