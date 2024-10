Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 11/10/2024 15:34

Brasília - Publicação engana ao usar captura de tela fora de contexto, sugerindo que teria havido fraude na disputa que elegeu Lula (PT) presidente. Na imagem, é apresentada apuração do estado do Paraná sobre as eleições presidenciais de 2022, momento em que Jair Bolsonaro (PL) aparece com 55,38% e Lula, 35,80%. O recorte, no entanto, não representa o resultado da votação em todo o país. Dados do TSE confirmam vitória de Lula sobre Bolsonaro nesse pleito.

Conteúdo investigado: Captura de tela da transmissão realizada pela Jovem Pan News durante a cobertura do primeiro turno das eleições de 2022, acrescida de legenda que aponta fraude no pleito. A imagem é acompanhada dos dizeres: "Nunca esquecemos dessa tela" e "1 minuto depois, Lula 46 versus 45 Jair Bolsonaro".



Onde foi publicado: TikTok.



Conclusão do Comprova: Uma captura de tela mostrando a apuração das eleições presidenciais de 2022 engana ao apontar fraude naquele pleito. A imagem exibida é um trecho da transmissão realizada pela Jovem Pan News durante a cobertura do primeiro turno.



Às 20h21, o telão exibido no estúdio mostrava 79,32% das urnas apuradas em todo o país para a eleição à Presidência. O jornalista Adalberto Piotto, então, pergunta se há alguma atualização nos dados. Enquanto espera retorno da produção, o apresentador faz uma menção ao fato de Sérgio Moro (União Brasil) já ter sido eleito naquele momento "e o Lula ainda não".



Na ocasião, a imagem apresentada no telão muda para a apuração dos votos para presidente da República no Paraná – estado em que o ex-juiz da Operação Lava Jato foi eleito senador, o que pode ter gerado a confusão –, onde Jair Bolsonaro (PL) tinha 55,38% dos votos e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 35,80%. A imagem fica na tela antes de a exibição voltar ao cenário nacional, agora com 82,55% das urnas apuradas. Diferentemente do cenário observado no Paraná, no panorama total do país Lula vencia com 46,53% dos votos, ante 44,81% de Bolsonaro.



Conforme aponta o portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro, que tentava a reeleição, não chegou a ter 55% dos votos no primeiro turno das eleições de 2022 no cenário geral do país. O percentual máximo atingido, a nível nacional, pelo então presidente durante a apuração foi de 49,0%, às 18h8min. Já no segundo turno, o ex-mandatário despontou com 56,8% dos votos apurados até às 17h17min. O último momento em que Bolsonaro teve 55% ou mais dos votos apurados foi às 17h21min.



No Paraná, Bolsonaro venceu tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições de 2022. No resultado final do estado, o então presidente obteve 62,40% dos votos válidos ao conseguir 4.159.266 de eleitores. Enquanto Lula computou 37,60%, um total de 2.506.464 de votantes.



O Comprova tentou contatar o responsável pela publicação, mas o perfil não admite receber mensagens de perfis que não estão em sua rede.



Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 11 de outubro de 2024, a publicação contava 2,4 milhões de visualizações no TikTok.



Fontes que consultamos: O programa na íntegra da Jovem Pan News e o Portal de Dados Abertos do TSE.



Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



Outras checagens sobre o tema: Estadão, Reuters e Justiça Eleitoral verificaram conteúdos semelhantes. O processo eleitoral é frequentemente alvo de desinformação. O Comprova, por exemplo, mostrou ser enganoso vídeo de 2010 descredibilizando as urnas sem provas, que voltou a circular em 2024 como se fosse atual, assim como post engana ao afirmar que os EUA teriam construído urnas para o Brasil. Além disso, o Comprova verificou ser falso que Lula tenha recebido votos nulos ou brancos nas eleições de 2022. Neste link, você confere as checagens do Comprova sobre eleições.