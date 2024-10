Municípios do Ceará ganham 113 novos ônibus escolares - Valter Campanato/EBC

11/10/2024

O Ministério da Educação (MEC) repassou 113 novos ônibus escolares, que vão atender 113 municípios cearenses. A cerimônia de entrega ocorreu na tarde desta sexta-feira (11), em Fortaleza, e contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agenda no estado.

"Nós estamos entregando 113 ônibus para o Ceará. É a primeira leva que a gente vai entregar. Vão ser muitos", destacou o presidente, que observou a falta de prioridade de governos anteriores em relação a investimentos na educação.

Adquiridos com recursos do Novo PAC, os ônibus destinados ao Ceará fazem parte de uma primeira fase, que prevê a entrega de 1,5 mil veículos em todo o país, que vão atender estudantes do ensino fundamental e médio da zona rural. Alunos da educação de jovens e adultos (EJA) também serão beneficiados. A ação atingirá 13,5 mil estudantes, estima o governo federal. Os ônibus novos contam com rede de internet e ar-condicionado. Até o final do mandato, a previsão é entregar 3 mil ônibus escolares.

Mais cedo, na capital cearense, Lula participou da entrega de 1,3 mil unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. Lula embarca ainda nesta sexta para Belém, onde passará o fim semana, para participar da Romaria do Círio de Nazaré.