Da esquerda para a direita: Bruno Sudário, Welerson, Rodrigo Trindade, Wilker, Gabriel e Victor - Divulgação/ Corpo de Bombeiros MG

Da esquerda para a direita: Bruno Sudário, Welerson, Rodrigo Trindade, Wilker, Gabriel e VictorDivulgação/ Corpo de Bombeiros MG

Publicado 12/10/2024 10:16 | Atualizado 12/10/2024 16:52

Seis pessoas morreram na noite desta sexta feira, 11, após a queda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em Ouro Preto. A aeronave perdeu o controle enquanto fazia buscas por um monomotor na região.

Os destroços foram encontrados neste sábado (12), após 12 horas de buscas que mobilizaram mais de 84 pessoas, entre bombeiros e demais agentes, cães farejadores e helicópteros da Polícia Militar estadual e Força Aérea Nacional.



Destroços do helicóptero Divulgação / Polícia Militar de MG

O grupo havia atendido a ocorrência de uma aeronave e aguardava o tempo melhorar para retornar. Pouco tempo depois, o helicóptero decolou, porém não conseguiu chegar até seu destino.

Entre os seis tripulantes mortos, estavam quatro bombeiros, um médico e um enfermeiro do SAMU, todos encontrados sem vida no local.

Veja quem são as vítimas do acidente

Capitão Wilker Tadeu Alves da Silva

Capitão Wilker Divulgação / Corpo de Bombeiros



Tenente Victor Stehling Schirmer

Tenente Victor Divulgação / Corpo de Bombeiros MG



Sargento Welerson Gonçalves Filgueiros

Sargento Welerson, ele participou do resgate em Brumadinho Divulgação / Corpo de Bombeiros MG



Sargento Gabriel Ferreira Lima

Sargento Gabriel Divulgação / Corpo de Bombeiros

Médico - Dr. Marcos Rodrigo Trindade

O terceiro homem da direita para esquerda, o médico Rodrigo Trindade Divulgação/ Corpo de Bombeiros MG



Enfermeiro - Bruno Sudário França

Enfermeiro Bruno Sudário Reprodução / Redes Sociais

Comunicado do governador de MG

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, publicou uma nota, em suas redes sociais, prestando condolências aos familiares e amigos das vítimas.

"Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos nesse momento tão difícil ", declarou o governador.

Luto Oficial

Em nota, o governo estadual divulgou que decretou luto oficial de três dias.



"E com profundo pesar que o Governo de Minas Gerais comunica que irá decretar luto oficial de três dias em razão de trágico acidente ocorrido em Ouro Preto, na região Central do Estado, que resultou na perda irreparável de quatro militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e de dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que dedicaram suas vidas ao serviço público e à proteção dos mineiros.", diz nota.

O Corpo de Bombeiros afirmou que a corporação segue empenhada nos trabalhos de recuperação. "O devido apoio aos familiares está sendo prestado por psicólogos do CBMMG. Toda a corporação amanhece consternada e resiliente na sua missão juntos aos irmãos de farda".