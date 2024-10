Corte divulgou licitação para comprar 27 carros híbridos zero-quilômetro - Divulgação/TST

Publicado 14/10/2024 21:20

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) prevê gastar R$ 10,4 milhões para renovar sua frota de veículos. A Corte divulgou licitação para comprar 27 carros híbridos zero-quilômetro.

O TST diz no edital da licitação - agendado para 24 de outubro - que a substituição dos veículos institucionais está de acordo com a "nova mentalidade" do Judiciário que "visa privilegiar iniciativas voltadas à proteção ambiental". Os carros precisam corresponder a uma série de especificações, como quatro portas, bancos de couro, ar-condicionado, câmbio automático, sensor de estacionamento, equipamento de som, direção elétrica, modelo Sedan e cor preta.

Estudo técnico preliminar recomendou a substituição dos veículos por modelos que demandem menos gastos com manutenção. Procurado, o TST não havia se manifestado até a noite de ontem.