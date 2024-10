Cármen Lúcia é a atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Reprodução

Publicado 15/10/2024 20:48

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou nesta terça-feira (15) que o voto é um instrumento de realização efetiva da democracia.



A ministra reforçou a importância da democracia no país e do direito ao voto livre durante a abertura de uma exposição no TSE que conta a história do voto popular.



"O voto é um instrumento democrático para transformar nossos lugares onde a gente vive, nossos espaços de convivência política. Enfim, de realização efetiva da democracia", afirmou.



Cármen Lúcia também lembrou que o direito de todo cidadão votar foi uma conquista "preciosa e difícil no país".



“Nós lutamos muito para ter direito ao voto secreto, universal, periódico, e, principalmente, livre”, completou.



Exposição



O TSE inaugurou nesta terça-feira a exposição O Voto no Brasil, que retrata a evolução do voto democrático no país.



A exposição contou com trabalho de pesquisa histórica produzida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mostra a conquista da votação universal ao longo dos últimos 100 anos, ressalta os momentos políticos que levaram à restrição do voto da população, além de recordar os períodos de conquistas, como o movimento Diretas Já.