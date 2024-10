PF cumpriu um mandado de busca e apreensão no município de Mafra - Divulgação / Polícia Federal

PF cumpriu um mandado de busca e apreensão no município de MafraDivulgação / Polícia Federal

Publicado 16/10/2024 08:22 | Atualizado 16/10/2024 08:29

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (16/10), a Operação Veritas, com o objetivo de combater a falsificação de diplomas de curso superior e históricos escolares utilizados para inscrição profissional em atividades privativas de graduados. Durante a ação, a equipe da Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no município de Mafra, em Santa Catarina.

A operação tem como finalidade localizar e apreender documentos falsificados usados para o registro profissional no Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina (CRF/SC). A investigação teve início em abril de 2024, quando o CRF/SC informou à PF sobre inconsistências em documentos apresentados por um indivíduo de Mafra para inscrição no Conselho como Farmacêutico e Bioquímico. Após a identificação da falsidade, o CRF/SC cassou o registro do suspeito e informou à Polícia Federal. As informações foram retiradas do site da PF.



As investigações revelaram que a inscrição no CRF/SC permitiu ao investigado atuar como responsável técnico em um laboratório de análises clínicas no planalto norte catarinense e se qualificar como sócio em diversos laboratórios do mesmo grupo, com filiais em vários municípios de Santa Catarina.