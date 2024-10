Ricardo Nunes quer monitorar caminhões da Enel - Divulgação / Enel

Publicado 16/10/2024 16:48

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou na tarde desta quarta-feira, 16, que a gestão municipal quer monitorar a movimentação de caminhões nas portas das garagens da Enel, concessionária que fornece energia elétrica para a capital paulista e a região metropolitana.

A Prefeitura informou que, conforme balanço das 14h30, 49 mil consumidores seguem sem energia elétrica na capital paulista.

Para os próximos dias, a previsão é de que novas chuvas atinjam a cidade. O cenário, afirmou a Prefeitura, reforça a necessidade não só de reparar os danos gerados pelo temporal da última semana, como demanda atenção para os próximos dias.

"São cinco garagens da Enel aqui. Nós vamos colocar as câmeras do Smart Sampa na porta das garagens", disse o prefeito, em coletiva realizada no centro de São Paulo.

"Quando coloco uma câmera do Smart Sampa, vou ter toda a informação de todo o veículo que entra e sai, para nós aqui do Smart Sampa identificarmos todo o trajeto desses caminhões", acrescentou.

A ideia, segundo o prefeito, é fazer acompanhamento em tempo integral da movimentação das equipes da concessionária.

"Vamos colocar agentes especiais para ficar acompanhando 24 horas e fazer todo o monitorando dos caminhões da Enel. Porque eles falam que tem uma quantidade de operadores, a gente sabe que isso não procede, mas para poder ter transparência maior (vamos fazer esse monitoramento)", afirmou o prefeito.

Questionado sobre uma possível insegurança jurídica gerada pela medida e se a ação não abre precedentes para o monitoramento indevido, inclusive de outras empresas, o prefeito minimizou. "Eu vou fazer. Se eles quiserem, derrubem na Justiça", disse.

A Prefeitura disse ainda que os semáforos, cujo funcionamento ficou intermitente por causa do apagão, foram estabilizados.

Segundo o prefeito, há ainda nove escolas funcionando por meio de geradores, ante 75 nesta terça-feira, 15. Além disso, quatro UBS também estão recebendo energia dos aparelhos, ante 20 na véspera.

Para os próximos dias, Nunes afirmou que ainda não há confirmação de que o cenário será tão adverso quanto o do último fim de semana. "Não temos, neste momento, ainda confirmação pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura) de que terá, como foi colocado por algumas pessoas, a quantidade de chuva e de ventos (do registrado anteriormente) para sexta e sábado", disse.

Ainda assim, o prefeito afirmou que a gestão municipal organizou um plano de contingência para os próximos dias, inclusive com suspensão de férias de funcionários da Defesa Civil.

"As 300 pessoas da Defesa Civil, aqueles que tinham folga e férias, isso foi suspenso. Estão todos de plantão na sexta e no sábado", afirmou o prefeito.

Nunes afirmou também que um efetivo de 2 mil profissionais, entre equipes de poda e zeladoria, se manterão ativos na sexta e no sábado.

"Se houver novamente uma situação de problema com a Enel, dos semáforos, também fizemos a locação de 100 geradores", disse Nunes. Ele afirmou que é um incremento, uma vez que a gestão municipal já tem equipamentos do tipo para atender prédios da área da saúde. "Se precisar usar, vamos entrar com ação para que tenha ressarcimento da Enel."