Lula falou durante evento de anúncio de investimentos do governo federal no Rio Grande do NorteReprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/10/2024 19:57

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que subsídios e investimentos do governo federal no Nordeste são uma forma de garantir "justiça" à região, não um favor. Segundo o petista, se não tiver interferência da União, nenhuma indústria vai para o Nordeste.

"Tem muita gente que fica invocada que a gente favorece muito o Nordeste, que a gente faz muito subsídio para o Nordeste", disse o presidente durante evento de anúncio de investimentos do governo federal no Rio Grande do Norte nesta quarta-feira, 16. O chefe do Executivo citou que estava cansado de ler na imprensa que a região liderava em analfabetismo e mortalidade infantil.

"Não quero tirar nada de nenhum Estado desse País. Quero apenas que todos tenham a mesma chance, a mesma oportunidade e que todos possam desfrutar. Porque, se o Estado não tiver uma certa interferência, nenhuma indústria vem para o Nordeste, nenhuma grande universidade quer vir para o Nordeste", completou.

Em sua avaliação, o papel do Estado é garantir que todos tenham chance. "Quando a gente faz subsídio, quando a gente faz investimento no Nordeste, não é porque a gente está fazendo favor", afirmou. "A gente está fazendo justiça, a gente está tentando fazer com que o País seja mais igual."