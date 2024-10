Filmes, séries e livros que abordam problemáticas atuais podem enriquecer o repertório para as provas - Reprodução

Publicado 21/10/2024 05:00

Faltando duas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é chegada a hora de os estudantes entrarem na reta final de seus estudos, mas evitando o desgaste excessivo. Para se permitir um tempo de lazer e descanso mas sem abrir mão da preparação, O DIA buscou com especialistas algumas sugestões de filmes, séries e livros que possam agregar ao estudante para o vestibular, seja para repertório ou descanso mental.

Gabriella Jardim, professora de Redação do Pensi, diz que a escolha dos livros, filmes ou séries para desenvolver o repertório cultural deve sempre se basear no próprio interesse. ''Por exemplo, eu amo animações. Então, se o tema versar sobre tecnologia, 'Wall-E' seria a minha opção. Porém, se o seu caso for ser fã de séries, dentro do eixo saúde, eu usaria a série 'Sob Pressão'. Então, o que fará diferença é se basear na sua própria bagagem cultural. Caso seja fã de documentários, essas obras são excelentes como repertório e comprovação argumentativa'', sugere.

O uso de repertórios culturais, segundo a professora, ajuda o corretor do exame a entender a lógica argumentativa do candidato, além de comprovar as ideias apresentadas nos parágrafos de desenvolvimento da redação.

Obras nacionais, como a série ''Cidade Invisível'', o filme ''Medida Provisória'' e o documentário ''Ilha das Flores'', também são fortemente recomendados por Gabriella. ''Todos esses são muito úteis em questões socioeconômicas, discussões sobre cultura e comportamento e combate a preconceitos'', diz.



Por fim, a professora destaca a importância de se estar atualizado aos acontecimentos e problemáticas atuais. Ela orienta sobre como selecionar conteúdos culturais que sejam relevantes e ligados ao contexto dos exames. “Estar sempre atento aos acontecimentos e problemáticas que estão em discussão no cenário brasileiro é o ponto de partida. A partir disso, basta pensar em obras literárias, músicas, pinturas, filmes, séries e livros que se encaixam nas questões atuais. Por exemplo, diante do cenário preocupante das queimadas ocorridas em 2024, um excelente repertório seria o documentário ‘Amazônia em Chamas’, ou a música do Lenine ‘É fogo’”, indica.



O DIA também ouviu Evertton Alves Galeão Siliprandy, professor de Redação do Colégio Hélio Alonso. Ele explica que, como o exame aborda questões do Brasil, o repertório pode vir das obras do próprio país. “Alguns exemplos são os filmes 'Cidade de Deus' e 'Central do Brasil', que abordam temas sociais como a violência urbana e a falta de oportunidade do povo brasileiro, respectivamente”, afirma.

Na literatura, o professor destaca os contos de Conceição Evaristo, em ''Olhos d'água'', que refletem a vivência da mulher negra no país. “Outros autores também podem aparecer no repertório, como Itamar Vieira Jr. e Ailton Krenak. Este último fala das relações entre homem e natureza”, complementa.



Evertton conclui lembrando a importância de estar atento às questões da atualidades para o Enem. Filmes, séries ou até músicas podem agregar ao estudante em diversos temas e debates recentes, além de ajudar o vestibulando a refletir sobre como fatos históricos se relacionam com problemáticas atuais.



Felipe da Motta, coordenador pedagógico do Ensino Médio do pH Jockey, lembra aos estudantes de que é comum se sentir inseguro na reta final e intensificar a carga de estudos. No entanto, para ele, essa atitude pode ser uma armadilha.



''Antes das provas, é essencial reservar momentos para lazer e autocuidado, livres de culpa. Afinal, a mente não descansará caso o candidato fique com peso na consciência por achar que aquele deveria ser um tempo de estudo. O autocuidado não é perda de tempo, mas sim um investimento no seu bem-estar e desempenho. Pense: dedicar-se a esses momentos é tão importante quanto estudar para as demais disciplinas'', aconselha.

Com a ideia de que relaxar e distrair nas últimas semanas antes do vestibular também é uma forma de preparação, o coordenador sugere que filmes de comédia ou animações, em geral, por possuírem temáticas mais leves e superficiais, podem ajudar o estudante.



O primeiro dia do Enem 2024 acontece em 3 de novembro, quando serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação.

