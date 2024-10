Performance de Tertuliana Lustosa durante seminário causou polêmica - Reprodução / Instagram

Performance de Tertuliana Lustosa durante seminário causou polêmicaReprodução / Instagram

Publicado 18/10/2024 14:37

A historiadora e cantora Tertuliana Lustosa realizou uma performance erótica durante uma mesa redonda na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) sobre gênero e sexualidade, nesta quinta-feira (17). Ela estava apresentando sua pesquisa, quando subiu na cadeira e começou a dançar, expondo suas partes íntimas.

O vídeo, que foi divulgado nas redes sociais da acadêmica, mostra ela cantando a música "Educando com o c*", da banda "A Travestis", da qual é vocalista, na bancada dos palestrantes, enquanto realiza a coreografia.

Historiadora causa polêmica ao fazer dança erótica durante palestra na Universidade Federal do Maranhão (UFMA).



Crédito: Reprodução / Instagram pic.twitter.com/mGJwYs3d4I — Jornal O Dia (@jornalodia) October 18, 2024

"No mestrado da p***, vou te ensinar gostoso, dando aula na sua p***. Aqui não tem nota, nem recuperação, não tem sofrimento e se aprende com t****. De quatro, empino o c*", diz a letra.

O nome da canção também é título de um artigo escrito por Tertuliana, que é travesti. O seminário "Dissidências de Gênero e Sexualidade", onde o caso aconteceu, foi organizado pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política (GAEP).

Em nota, a UFMA afirmou que está "averiguando o ocorrido e tomará as providências cabíveis, após o comprometimento de ouvir todas as vozes, reafirmando seu compromisso com um ambiente acadêmico inclusivo, respeitoso e transparente". A universidade também ressaltou que "não compactua com quaisquer tipos de ações que possam desrespeitar os valores e princípios basilares da instituição".

Após a repercussão do vídeo, Lustosa compartilhou um pronunciamento cantando, novamente, a música "Educando com o c*". "Para o fascista que me odeia, só dou um recadinho: eu ainda vou ser sua ministra da educação, bebê. Chegou a travesti", diz um trecho da composição.

Tertuliana foi criticada nas redes sociais. "Eu, como aluna de universidade pública do Maranhão, me sinto imensamente envergonhada vendo uma cena dessas em um ambiente da educação", escreveu uma internauta. "Isso é inaceitável numa Instituição onde deve-se haver conhecimento e respeito", comentou uma mulher.

Confira a nota da UFMA na íntegra

Nesta quinta-feira, 17, a historiadora Tertuliana Lustosa, na condição de palestrante convidada pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política – GAEP, apresentou a sua pesquisa durante a Mesa-Redonda "Dissidências de gênero e sexualidades", em que reproduziu e performou uma de suas canções, considerada inapropriada para o momento e a construção do debate acadêmico-científico em que se encontrava.



Como sabido, a Universidade é um espaço plural e de diálogos, dedicado ao conhecimento, à diversidade de ideias e ao respeito mútuo. Por isso entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade.



Por ser um lugar de múltiplas formas de conhecimento, os cursos, de graduação e de pós-graduação, possuem autonomia para discutir os variados temas que permeiam a nossa sociedade e que se apresentam com base em diversas teorias científicas. Ressalta-se. contudo, que a UFMA não compactua com quaisquer tipos de ações que possam desrespeitar os valores e princípios basilares da instituição.



Nesse sentido, a UFMA informa que está averiguando o ocorrido e tomará as providências cabíveis, após o comprometimento de ouvir todas as vozes, reafirmando seu compromisso com um ambiente acadêmico inclusivo, respeitoso e transparente.



Reafirma-se, por fim, que todos os esforços da Universidade buscam a melhoria de uma sociedade mais justa, inclusiva e comprometida com a pluralidade de vozes e saberes em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade.