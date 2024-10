Silvio Almeida foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 18/10/2024 20:26

Brasília - O ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida se tornou alvo de duas novas acusações de assédio sexual feitas à Comissão de Ética Pública da Presidência, que apura os casos. Almeida tem negado todas as denúncias.

Ele foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro, quando a ONG Me Too Brasil informou ter recebido relatos de que Almeida assediara mulheres durante o exercício do cargo. Entre as vítimas estaria a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco.

As novas denúncias foram reveladas pela Folha de S.Paulo e confirmadas pelo Estadão. Procurada, a Casa Civil não havia respondido à reportagem até a publicação deste texto. O julgamento caberá às conselheiras Caroline Proner e Vera Karam de Chueiri. A pena cabível é a de censura ética, já que Almeida não integra mais a administração pública federal.