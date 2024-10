Aprígio foi baleado no ombro na tarde desta sexta, 18 - Reprodução/Instagram

Aprígio foi baleado no ombro na tarde desta sexta, 18Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2024 19:41 | Atualizado 19/10/2024 19:42

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, repudiou neste sábado, 19, o ataque sofrido pelo prefeito de Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos) , na tarde de sexta-feira, 18. Ele é candidato à reeleição e disputa o segundo turno na cidade.

"Meu repúdio completo à violência cometida contra o prefeito José Aprígio da Silva, de Taboão da Serra (SP), vítima de um atentado na tarde de ontem. Que o crime seja investigado com rigor e que os responsáveis sejam punidos de forma exemplar. Minha solidariedade e desejo de pronta recuperação para o prefeito", afirmou Lula, por meio de nota.

Aprígio foi baleado no ombro, de acordo com a Secretaria de Comunicação da prefeitura local, enquanto visitava bairros afetados pelas fortes chuvas recentes no Estado.

Após o atentado, Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Depois, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.

Ele disputa o segundo turno contra o candidato Engenheiro Daniel (União).