Presidente durante reunião no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira - Ricardo Stuckert/Divulgação

Presidente durante reunião no Palácio da Alvorada nesta segunda-feiraRicardo Stuckert/Divulgação

Publicado 21/10/2024 14:58

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu publicamente pela primeira vez nesta segunda-feira (21) após ter sofrido um acidente doméstico no sábado (19)

Na imagem, ele aparece ao lado do assessor Celso Amorim e do Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A foto foi publicada no próprio perfil do presidente.

"Reunião de trabalho no Alvorada com o assessor especial Celso Amorim e o ministro Alexandre Padilha. Conversamos sobre a agenda política nacional e internacional para os próximos dias", escreveu.

Reunião de trabalho no Alvorada com o assessor especial Celso Amorim e o ministro @padilhando. Conversamos sobre a agenda política nacional e internacional para os próximos dias.



@ricardostuckert pic.twitter.com/b1I4vtWiH3 — Lula (@LulaOficial) October 21, 2024

Na ocasião, o político sofreu um ''corto-contuso em região occipital'', ou corte na cabeça. O petista bateu a região da nuca após cair no banheiro do Palácio da Alvorada no final da tarde.

O acidente fez com que Lula precisasse cancelar uma viagem marcada para Kazan, na Rússia, onde participaria da Cúpula do Brics. O presidente embarcaria às 17h do último domingo (20).