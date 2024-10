Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 21/10/2024 19:32 | Atualizado 21/10/2024 19:33

Brasília - Na quinta-feira (17), o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que a Declaração de Nascido Vivo (DNV) deve passar a apresentar os termos "parturiente/mãe" no lugar de apenas "parturiente", após o parto de uma criança nascida viva. A medida busca incentivar a inclusão e o englobamento da população transexual – no caso, por exemplo, de homens trans que deem à luz.

A decisão também estabelece a mudança do campo "responsável legal" para "responsável legal/pai". Anteriormente, em 2021, o tribunal já havia trocado o termo "mãe" por "parturiente" para incluir pessoas transexuais e travestis.

Conteúdo analisado: Publicação traz uma captura de tela da reportagem do portal JOTA sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, com o título "STF decide incluir o termo 'parturiente' na Declaração de Nascidos Vivos do SUS" e a linha fina "O termo é considerado mais inclusivo a transexuais e travestis, que podem ou não se considerar 'mães' ou 'pais'". Na legenda, a autora – que se declara escritora de um livro sobre "ideologia de gênero" em seu perfil – escreveu "E lá vamos nós…".



Comprova Explica: O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 17 de outubro, pela substituição de dois termos na Declaração de Nascido Vivo (DNV) por equivalentes mais inclusivos, a fim de englobar a população transexual. Conforme definido de forma unânime pela Corte, o DNV deve passar a apresentar os termos "parturiente/mãe" e "responsável legal/pai" nos lugares de "parturiente" e "responsável legal", respectivamente.



A mudança foi alvo de indignação por usuários nas redes sociais, que questionaram também o envolvimento do STF na pauta. Por isso, o Comprova explica a seguir o que motivou a mudança e por que o Supremo se envolveu no tema.



O que é o registro de nascidos vivos?

A Declaração de Nascido Vivo, geralmente abreviada como DNV, é o documento padrão utilizado em todo o território nacional que alimenta o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), do Ministério da Saúde. Segundo informações do governo, os dados obtidos a partir da DNV são essenciais para o monitoramento do número de nascidos vivos no Brasil, do pré-natal, da gestação e do parto. Ela também é necessária para que os cartórios emitam a certidão de nascimento.



Parturiente: qual o motivo da mudança?



Conforme divulgado pelo próprio STF, o objetivo é a utilização de termos mais inclusivos que englobem também a população transexual. O tribunal entende que, ao utilizar as expressões "parturiente/mãe" e "responsável legal/pai", no lugar de um único termo, está contemplando a população trans sem excluir as pessoas que desejam constar como “mãe” e “pai” no documento.



Por que o STF foi envolvido?

O Supremo foi acionado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) por meio de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ainda em 2021– a iniciativa que tem como objetivo controlar atos do Poder Público que podem ser contrários à Constituição Federal e ferir direitos considerados fundamentais. A ADPF 787, movida pela legenda, apontava uma omissão da União em assegurar acesso adequado e em condições de igualdade aos serviços de saúde para pessoas transexuais e travestis – à época, a DNV trazia somente o termo "mãe", mesmo se tivesse sido um homem trans a dar à luz.



Em decisão liminar emitida em julho daquele ano, o relator da ADPF, ministro Gilmar Mendes, determinou que o Ministério da Saúde alterasse o documento para constar a categoria "parturiente", independentemente dos nomes dos genitores de acordo com sua identidade de gênero. Três anos depois, em julho de 2024, a ação foi julgada procedente, e foi observado que após o ajuizamento da ação, em 2021, o SUS mudou o cadastro do DNV. Por isso, ficou considerado que o STF não precisaria mais voltar à questão.



A decisão deste mês, portanto, vem apenas para conciliar e incluir ambos os termos, além de garantir que, ao se tornar obrigatória, a mudança – já em vigor – não seja desfeita no futuro.



Fontes consultadas: Supremo Tribunal Federal e governo federal.



Fontes consultadas: Supremo Tribunal Federal e governo federal.



