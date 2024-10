Ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL)Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 22/10/2024 08:29

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi o único chefe do Executivo que sofreu um acidente doméstico no banheiro do Palácio da Alvorada . Assim como o petista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também sofreu uma queda no cômodo em 2020, precisando ser hospitalizado.O acidente doméstico se deu em 23 de dezembro, na antevéspera do Natal. O ex-presidente escorregou no banheiro e bateu a cabeça no piso de mármore e passou a noite no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.No dia seguinte ele recebeu alta e concedeu uma entrevista ao apresentador José Luiz Datena que, recentemente, foi o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Na conversa, Bolsonaro disse que a queda causou uma perda repentina de memória."É aquela história... Vai ficando velho e volta a ser criança. Eu dei uma escorregada, realmente, e foi meio feio o negócio. Perdi a memória, mas graças a Deus, tudo em paz", disse o presidente.Após o acidente, o governo ordenou mudanças no banheiro para garantir a segurança dele e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Foram colocadas barras de segurança e tapetes antiderrapantes no cômodo.Bolsonaro também alterou a manutenção do piso de mármore, utilizado no banheiro da Alvorada. Tradicionalmente, os funcionários utilizam cera para evitar que o material fique poroso. O ex-presidente decidiu suspender o uso para evitar novos tombos.O Estadão/Broadcast procurou o Palácio do Planalto para questionar se as alterações feitas por Bolsonaro ainda permanecem, mas não obteve resposta.