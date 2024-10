Caça da FAB cai em Natal durante voo de treinamento; piloto se ejetou a tempo - Reprodução/X / Sgt Müller Marin/FAB

Caça da FAB cai em Natal durante voo de treinamento; piloto se ejetou a tempoReprodução/X / Sgt Müller Marin/FAB

Publicado 22/10/2024 15:18 | Atualizado 22/10/2024 15:57

Um caça F-5M da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu durante um voo de treinamento, perto da Base Aérea de Parnamirim, Região Metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, no início da tarde desta terça-feira (22).

Em nota, a FAB informou que o piloto direcionou o avião para uma região desabitada e se ejetou da aeronave, sendo resgatado por equipe de salvamento. "O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram", acrescentou no comunicado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o caça soltando fumaça ainda no ar e a explosão causada pela queda em uma área de vegetação. O Corpo de Bombeiros do RN foi acionado pela FAB para conter as chamas na vegetação provocadas pelo querosene da aeronave.

Momentos antes da queda, outros aviões foram vistos em treinamento na região. Está previsto para o período de 3 e 15 de novembro o Cruzex, um exercício operacional multinacional. Na ocasião, militares e aeronaves de países da América do Sul, Europa e América do Norte participam de simulações de guerra com modelos diversos de caças. Além do Brasil, há participantes de mais 14 países.

*Com informações de Estadão Conteúdo

URGENTE: Avião da FAB cai na Grande Natal; não há informação sobre mortos



Um caça da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu no início da tarde desta terça-feira (22) na região metropolitana de Natal (RN). Ainda não há informação sobre mortos ou feridos.



O acidente ocorreu na… pic.twitter.com/8AXzV2ffB2 — Jornal do X (@JornaldoX) October 22, 2024

Avião da FAB (Força Aérea Brasileira ) acaba de cair na região de Cajupiranga, Nova Parnamirim - Natal/RN.



Não há relato de vítimas, segundo as primeiras informações o piloto conseguiu ejetar. pic.twitter.com/hySCR5ggNz — RoGrazoura (@rosanagazola) October 22, 2024