Publicação fala sobre a necessidade urgente de conservação das florestas e aponta caminhos projetados para o TFFF - Divulgação / Prefeitura de Rio Bonito

Publicação fala sobre a necessidade urgente de conservação das florestas e aponta caminhos projetados para o TFFFDivulgação / Prefeitura de Rio Bonito

Publicado 22/10/2024 19:37

O projeto Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, Tropical Forest Forever Facility) é o tema principal de um artigo publicado nesta terça-feira, 22, de autoria dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Meio Ambiente, Marina Silva, e do presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Os três, que divulgaram o texto no 'Project Syndicate', plataforma com artigos de opinião de audiência global, estiveram reunidos nesta terça em meio à programação das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que acontecem nesta semana em Washington.

A publicação chama atenção para a necessidade urgente de conservação das florestas e aponta caminhos projetados para o TFFF. A iniciativa, lançada pelo governo brasileiro durante a COP28 nos Emirados Árabes, busca viabilizar um mecanismo financeiro atrelado a uma recompensa para países manterem suas florestas protegidas.

No artigo, os ministros brasileiros e o presidente do Banco Mundial explicam que, ao invés de créditos de carbono, o TFFF fornece um apoio financeiro "previsível" e de longo prazo vinculado aos hectares de florestas em pé, alinhando assim incentivos econômicos aos resultados ambientais. Para os autores, a iniciativa é ousada, inovadora e capaz de fazer a "real diferença" na luta contra as mudanças climáticas. Uma vantagem do mecanismo, descrevem, é sua independência de doações, demandando, por outro lado, um investimento único e totalmente reembolsável de eventuais patrocinadores.

Haddad, Marina e Banga mencionam também que, no âmbito do projeto, há estudos para simplificar os modelos de desembolso por meio de sistemas digitais de monitoramento, relatórios e verificação. Outro ponto em foco é a tentativa de melhorar o acesso de povos indígenas, comunidades locais e donos e administradores florestais. "Os países que estão trabalhando no TFFF pretendem abordar essas questões até a COP30", escrevem, segundo tradução livre do inglês, língua na qual o artigo foi publicado.

Para eles, o período entre Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade (COP16), que acontecerá na Colômbia neste ano, e a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada pelo Brasil em 2025, pode ser o momento perfeito para o lançamento do TFFF. "Devemos começar a recompensar adequadamente os países que controlaram o desmatamento e redobrar nossos esforços para conservar as florestas existentes para as gerações futuras", concluem.

O texto ainda afirma que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva já reduziu "significativamente" o desmatamento, citando dados entre agosto de 2023 e julho de 2024, quando a perda de florestas tropicais na Amazônia brasileira foi reduzida em 46%, em comparação com os 12 meses anteriores.

"Além de reduzir as emissões geradas pela queima de combustíveis fósseis, uma das maiores prioridades deve ser a proteção e a conservação das florestas tropicais remanescentes no mundo", apontaram.