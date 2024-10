Bilionário do agro pede voto para petista no 2º turno em Cuiabá: 'É 13 na cabeça' - Reprodução

Bilionário do agro pede voto para petista no 2º turno em Cuiabá: 'É 13 na cabeça'Reprodução

Publicado 22/10/2024 17:50 | Atualizado 22/10/2024 17:52

Magnata do agronegócio e membro de uma das famílias mais ricas do Brasil, Elusmar Maggi Scheffer declarou apoio ao petista Lúdio Cabral, que concorre ao segundo turno pela prefeitura de Cuiabá (MT) contra o bolsonarista Abílio Brunini (PL).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o empresário aparece em um salão de festas onde ocorre um churrasco, convocando no microfone os eleitores que votam na capital mato-grossense a apoiarem o candidato do PT na segunda etapa do pleito.

"Pessoal, para quem vota aqui em Cuiabá, segundo turno, Elusmar Maggi, Bom Futuro: é Lúdio, é 13 na cabeça. Eu quero o voto de vocês todos, de cada um. Pede voto para vizinhos, parentes, namorada, namorado, amigo, amiga… Pai, mãe, filho, sobrinho, tio, avô e neto. E o vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás. Vamos eleger Lúdio! Muito obrigado a todos vocês, até a vitória", disse o empresário.

Elusmar é sócio do Grupo Bom Futuro, uma das maiores empresas do setor agrícola brasileiro. A família do empresário aparece na lista da Forbes como a mais rica do agronegócio brasileiro, somando mais de R$ 42 bilhões entre todos os membros. O empresário é primo do ex-governador e ex-senador Blairo Maggi, que também atuou como ministro da Agricultura do governo de Michel Temer.

Essa não foi a primeira vez que o bilionário do agronegócio declarou simpatia pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em julho de 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um áudio supostamente enviado por ele a um grupo de WhatsApp, Elusmar afirmou que Bolsonaro é um "simples motoqueiro" e "ruim de serviço".

"Rapaz, que fria esse presidente, né? Se fosse bom tinha dado uma verba que nem o PT deu para fazer armazéns. Treze anos para pagar com três anos de carência. Aí esse vídeo não estaria na rua. Esse presidente é muito ruim de serviço. O armazém que está do lado aí é dinheiro que o PT deu para fazer. Jurinho de 2,5%, com três anos de carência e 13 anos para pagar. Agora esse presidente aí não passa de um simples motoqueiro. Dando mau exemplo para a nação ainda", disse.

O empresário também ficou conhecido por bancar um casamento milionário para a filha, em novembro do ano passado, quando desembolsou R$ 15 milhões para a festa. Fã do Sport Club Internacional, Elusmar chegou a doar R$ 1 milhão para o time em 2021, para o pagamento de uma multa de contrato de um jogador emprestado do Flamengo.

Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto em Cuiabá, o cenário está indefinido. Pesquisa do instituto Quaest divulgada dia 16 mostra Brunini com 44%, ante 41% em Lúdio. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, o que coloca os adversários em empate técnico.

No último sábado, 19, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), esteve na capital do Mato Grosso, no mesmo palanque que Lúdio, falando para empresários e produtores rurais da região sobre a instalação de uma nova unidade da Embrapa.