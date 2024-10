Gleisi Hoffman cobrou auxílio a Cuba em sua conta na rede social X - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 23/10/2024 18:05

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann (PR), cobrou que o governo brasileiro auxilie Cuba, que enfrenta crise no sistema elétrico e destruição depois da passagem do furacão Oscar no país.

"Nosso governo também precisa entrar nessa corrente, com ações concretas", escreveu a parlamentar no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira, 23. Procurado, o governo federal não respondeu até a publicação deste texto.

Na publicação, Gleisi também convocou os seguidores para uma campanha do PT intitulada "Ajude Cuba a se reerguer". O partido diz, no texto da campanha, que Cuba sempre "estendeu sua solidariedade ao mundo" e que é hora de retribuir.

A dirigente partidária, também no X, criticou o bloqueio econômico ao país. "Mesmo sofrendo seis décadas com um bloqueio econômico cruel, imposto pelos EUA, o povo cubano sempre deu a mão a quem precisa, inclusive a nós, no Brasil", disse Gleisi.

A campanha é apoiada por artistas, políticos e ativistas ligados à esquerda. Frei Betto, o ator José de Abreu, a ativista Marília Guimarães e o prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá (PT), estão entre os nomes.

Além de coletar roupas, pilhas, itens de higiene e alimentos em postos estabelecidos no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Niterói, em Vitória e em Maricá, a campanha também é para doações em dinheiro. Os valores arrecadados serão passados diretamente para a Câmara Empresarial Brasil-Cuba.