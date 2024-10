O homem foi preso na quarta-feira em Buriti dos Lopes, no Piauí - Divulgação / Polícia Civil do Piauí

Publicado 25/10/2024 11:37 | Atualizado 25/10/2024 13:24

Um homem foi preso na Zona Rural de Buriti dos Lopes, interior do Piauí, por suspeita de estuprar a ex-companheira, duas menores de 14 anos e um jovem de 16 anos.



Segundo a Polícia Civil do estado, a ex-mulher era frequentemente agredida e forçada a manter relações sexuais com o homem durante o período que viveram juntos. A prisão ocorreu na tarde da última quarta-feira (23).

De acordo com o delegado Herbster Santos, além da ex-companheira, o acusado estuprou seus dois filhos adotivos, um jovem de 16 anos e uma menina, assim como uma garota que morava com sua avó.

Ainda segundo as autoridades, ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, estupro e ameaça em contexto de violência doméstica.



A Polícia Civil agora busca identificar outras possíveis vítimas.