Arcebispo de Belém, Dom Alberto TaveiraReprodução / Redes sociais

Publicado 25/10/2024 14:54

O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, se manifestou nesta quinta-feira (24) sobre a mudança da data do Recírio, divulgada pelo governo do Pará. Durante sua fala, o religioso reforçou que não permitirá interferências de lideranças não católicas no evento religioso. A festividade permanece no dia 28 de outubro.

"Hoje ocorreu uma notícia inadequada, que, depois eu fui conferir com o governo do estado, foi um erro da pessoa que redigiu o documento", informou Taveira. "O governo do estado não tem autoridade para mudar uma coisa que é da festividade da Igreja Católica", pontuou o arcebispo.







Outras duas datas comemorativas são celebradas no dia 28 de outubro: o Dia do Servidor Público e o Dia do Comerciário. O governo do Pará transferiu o ponto facultativo do dia 28 de outubro, referente ao Dia do Servidor Público, para o dia 1º de novembro. A confusão ocorreu com a portaria nº 0461, de 23 de outubro de 2024, que divulgou a mudança. Outras duas datas comemorativas são celebradas no dia 28 de outubro: o Dia do Servidor Público e o Dia do Comerciário. O governo do Pará transferiu o ponto facultativo do dia 28 de outubro, referente ao Dia do Servidor Público, para o dia 1º de novembro. A confusão ocorreu com a portaria nº 0461, de 23 de outubro de 2024, que divulgou a mudança.

O documento informa que foram transferidos para o dia 1º de Novembro, o Recírio e o Dia do Servidor Público.

Documento informa que foram transferidos para o dia 1º de Novembro, o Recírio e o Dia do Servidor Público Divulgação

O Instagram oficial do Círio de Nazaré também se manifestou e informou que a data permanece inalterada.







O jornal O DIA entrou em contato com o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura de Belém, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.