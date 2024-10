No mesmo voo também foram encaminhados cestas básicas e medicamentos, arrecadados pela Embaixada do Líbano, em Brasília - Divulgação / Governo Federal

Publicado 27/10/2024 13:01 | Atualizado 27/10/2024 13:05

A Operação Raízes do Cedro, que já soma oito voos de resgate de brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano, também tem aproveitado os deslocamentos da aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), para enviar insumos hospitalares, além de alimentos, para a população afetada pela guerra.



Em mais uma missão, o KC-30 decolou por volta das 15h20 deste sábado, 26 de outubro, para a nona missão de repatriação levando uma carga de 16,8 toneladas de produtos, sendo, aproximadamente, 9,5 toneladas de medicamentos, incluindo 400 mil ampolas do midazolam, utilizado para sedação pré-cirúrgica e para intubação orotraqueal, doados pelo Ministério da Saúde. No mesmo voo também foram encaminhadas cestas básicas.



Segundo o Governo Federal, a operação já possibilitou doações ao Líbano de sete cargas de medicamentos, seringas descartáveis e envelopes para reidratação oriundos dos estoques públicos do SUS, além de medicamentos e cestas básicas arrecadados pelas representações diplomáticas e consulares do Líbano no Brasil e doadas por empresas farmacêuticas brasileiras.

As doações feitas pelo Ministério da Saúde atendem à demanda apresentada pela Embaixada do Líbano em Brasília. Nesse sentido, elas são realizadas após análise técnica que assegura não haver risco de comprometimento do abastecimento nacional no âmbito do SUS.