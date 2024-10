Publicado 27/10/2024 21:43

Brasília - A candidata à Prefeitura de Imperatriz (MA) Mariana Carvalho (Republicanos) foi acusada erroneamente de divulgar uma "pesquisa fake" na véspera do segundo turno. Segundo o post enganoso, ela teria divulgado uma pesquisa de setembro, anterior ao primeiro turno, em 26 de outubro. No entanto, o post de Mariana trazia os resultados de pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto Ranking naquela mesma data (26 de outubro).

O número que estava errado na publicação da política era o de registro da pesquisa, referente a um levantamento realizado em setembro. Ela apagou o post com erro e publicou, minutos depois, um post com o número de registro da pesquisa correto.

Conteúdo investigado: Post afirma que a candidata à Prefeitura de Imperatriz, no Maranhão, Mariana Carvalho (Republicanos) teria divulgado uma pesquisa eleitoral falsa. O conteúdo usa imagem com dados de levantamento publicado por ela e, na legenda, escreve: "Candidata Mariana Carvalho posta pesquisa fake! A pesquisa divulgada está registrada sob número: 03954/2024 no TSE. Pasmem, quando consultada a pesquisa, seu registro foi no dia 17/09/2024 antes do primeiro turno das eleições, será uma tentativa de induzir e enganar o povo de Imperatriz?".



Onde foi publicado: Instagram.



Conclusão do Comprova: Post publicado em 26 de outubro engana ao afirmar que Mariana Carvalho teria divulgado em suas redes sociais uma "pesquisa fake" em que ela aparece com 45% dos votos e, seu rival, Rildo Amaral (PP), com 43%.



O post investigado destaca que o número de registro da pesquisa divulgado no perfil de Mariana é 03954/2024, e que esse levantamento foi registrado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 17 de setembro, o que é verdade. O que esse post não diz é que os resultados que o material divulgado pela candidata trazia estavam corretos — apenas o número de registro da pesquisa estava errado.



O levantamento registrado em setembro — e que Mariana usou em uma publicação daquele mês — indicava as intenções de voto da pesquisa estimulada (na qual os eleitores recebem a lista de candidatos antes de dizer em quem vão votar). Na ocasião, ela aparecia com 25%, e Rildo, com 32%.



Os números de intenção de voto trazidos na postagem feita por Mariana em 26 de outubro — 45% para ela, e 43% para Rildo — são de uma pesquisa eleitoral divulgada, segundo o TSE, em 26 de outubro. Ou seja, diferentemente do que sugere o post verificado, ela não tentou induzir ou enganar os eleitores publicando, pouco antes do segundo turno, dados de uma pesquisa anterior ao primeiro dia de votação.



Como verificado pelo Comprova, Mariana publicou em seu Instagram o resultado correto, mas o número de registro da pesquisa, digitado em letras miúdas, errado. Às 14h40, o post foi apagado e substituído por outro, com o número de registro correto (01971/2024) e outra legenda. O conteúdo investigado, que usou o primeiro post com o número errado para desinformar sobre a candidata, foi publicado no Instagram às 14h28, antes da correção.



Os horários foram obtidos ao inspecionar o código-fonte das publicações na página da rede social, clicando em "elementos" e buscando pelo termo "datetime", que indica o horário do post.



O extensor do Google Chrome — programa que pode ser instalado no navegador para melhorar a sua funcionalidade — "Exact Time Viewer for Instagram", usado para verificar o horário em que os conteúdos foram postados na rede social, confirmou os horários.



Em contato com a reportagem por telefone e WhatsApp, Ivanildo Tavares, marido e marqueteiro de Mariana, afirmou que, ao fazer o post com o resultado de 26 de outubro, o designer se esqueceu de alterar o número de registro. "Foi uma falha humana, sem intenção", ele afirmou. "Imediatamente, foi corrigido, conforme está no feed."



O Comprova tentou entrar em contato com um dos perfis que publicou o post enganoso, mas não houve resposta até a publicação deste texto. Entre os posts recentes da página, há um declarando apoio a Rildo e outros atacando Mariana. Outro perfil que postou o conteúdo de desinformação não pôde ser contatado por não permitir o envio de mensagens e não haver outro meio de contato.



Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 27 de outubro, o post verificado tinha alcançado 1,7 mil curtidas.



Fontes que consultamos: Conta oficial de Mariana Carvalho no Instagram, site para consulta de pesquisa eleitoral do TSE e assessoria da candidata.



Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



