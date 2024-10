Lula está fazendo uma série de exames para acompanhar o ferimento - Reprodução/Redes sociais

Publicado 28/10/2024 18:00

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou no fim da tarde desta segunda-feira, 28, o Palácio da Alvorada para tirar os pontos que levou na cabeça depois de um acidente doméstico. A informação é da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Lula caiu no banheiro do Alvorada no sábado, 19, e bateu a cabeça. A pancada abriu um corte que foi fechado com cinco pontos.

A equipe médica do petista o orientou a cancelar viagens, como à Cúpula do Brics, na Rússia. Ele também tem despachado do Palácio da Alvorada, em uma agenda de compromissos mais calma. Além disso, o presidente está fazendo uma série de exames para acompanhar o ferimento.