Cerca de 150 pessoas passaram mal após consumirem o doce na festa escolarReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/10/2024 10:38

Maranhão - Cerca de 150 pessoas necessitaram de atendimento médico após terem comido um bolo durante uma celebração em uma escola municipal de Alto Parnaíba, no sul do Maranhão. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com o jornal maranhense "O Imparcial", o evento, realizado na última sexta-feira (25), fazia parte das comemorações do Dia das Crianças. Após as pessoas começarem a passar mal com vômitos, diarreias e até desmaios, uma equipe médica do Hospital Municipal foi acionada para prestar atendimento.

Segundo a polícia, os sintomas começaram horas após a festa. Amostras do bolo, que foi preparado no dia anterior, já foram coletadas para análise. O Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Saúde monitoram a situação.

Algumas pessoas que consumiram o doce em casa levado pelas crianças também apresentaram sintomas. Um inquérito foi aberto para investigar as causas da intoxicação e as condições de preparo do bolo.