Arthur Lira falou na tarde desta terça-feira, 29, em entrevista à GloboNewsLula Marques/Agência Brasil

Publicado 29/10/2024 16:34

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que o Brasil tem uma "tendência de centro-direita" e que é um "País conservador", mas que o resultado do pleito municipal "reflete pouco na eleição nacional".

"O resultado das eleições é importante, são recados que são dados, principalmente nas capitais. As eleições passam um recado de que alguns rumos precisam ser modificados, na direita, na esquerda, no centro. Mas eu sempre tenho a ideia que a eleição nacional tem menos influência na local do que vice-versa", afirmou nesta tarde em entrevista à GloboNews.

"Na minha avaliação, eleição municipal é muito diferenciada da eleição nacional. O eleitor, quando vai à urna, procura o prefeito que vai cuidar melhor da sua cidade e representar seus interesses".