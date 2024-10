Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) - Marco A.Cardelino / Alesp

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou em menos de um minuto nesta terça-feira, 29, uma proposta que permite a reeleição do presidente da Alesp. A sessão foi conduzida pelo presidente da CCJ, deputado Thiago Auricchio (PL). O presidente da Assembleia, André do Prado, também é filiado ao PL. O texto agora segue para votação em plenário.

Depois da aprovação, parlamentares elogiaram a rapidez e riram da situação. "Muito bom, o senhor (Auricchio) está se superando a cada dia", afirmou o deputado Danilo Campetti (Republicanos). Ao fundo da transmissão é possível ouvir pessoas dizendo, aos risos, que a sessão foi rápida.

A PEC foi proposta pelo deputado Carlos Cezar (PL), com 53 assinaturas. A mudança proposta está no segundo parágrafo do artigo 11 da Constituição do Estado de São Paulo, que deixaria de vetar a reeleição do presidente da Assembleia. Um terceiro mandato continua proibido.

O atual presidente foi eleito em março de 2023 e deveria ficar até 2025; se a mudança for aprovada pelo plenário, poderá se reeleger e comandar a Casa até 2027. André do Prado teve 89 votos dos 94 deputados quando foi escolhido para presidir a Alesp. Ele é apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).