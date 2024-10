Com 716.133 votos (50,38%), Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza no segundo turno do pleito - Divulgação/Reprodução simulador TSE

Com 716.133 votos (50,38%), Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza no segundo turno do pleitoDivulgação/Reprodução simulador TSE

Publicado 30/10/2024 18:11

Brasília - Fortaleza não teve 6 mil urnas eletrônicas trocadas e nem registrou fraude nas eleições municipais de 2024. Vídeo com o primeiro assunto circulou no Kwai. O segundo repercutiu no X e no WhatsApp. Publicações falsas tiraram de contexto entrevista sobre distribuição de urnas no Ceará e vídeo antigo sobre o pleito de 2022. O TRE-CE confirmou a troca de apenas quatro urnas no segundo turno da capital cearense e afirmou não ter havido fraude no pleito.

Conteúdo investigado: Publicação no Kwai afirma que 6 mil urnas foram trocadas em Fortaleza e que a ação "fez a diferença" no resultado; vídeo no X que mostra comemoração de suposta vitória de André Fernandes (PL) após constatada fraude nas eleições; e áudios no WhatsApp que colocam sob suspeita as urnas ao também mencionarem fraude.



Onde foi publicado: Kwai, X e WhatsApp.



Conclusão do Comprova: É falso que Fortaleza teve 6 mil urnas trocadas no segundo turno das eleições de 2024. O vídeo utilizado na publicação é o trecho de uma entrevista ao vivo exibida no dia 17 de outubro no CETV, da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo na capital cearense. O entrevistado foi Caio Guimarães, secretário de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).



A pauta foi sobre as 6 mil urnas utilizadas no segundo turno de Fortaleza e em Caucaia, município localizado na região metropolitana da capital. Caio falou sobre a preparação das mídias com os dados dos candidatos, os testes de integridade e a logística de distribuição das urnas nas duas cidades. Em nenhum momento foi informado sobre trocas de urnas, o secretário apenas explicou como é feita a substituição caso ocorra algum problema.



Segundo o TRE-CE, foram distribuídas 6.034 urnas, sendo, 5.274 para Fortaleza e 760 para Caucaia. O Tribunal informou ao Comprova que não há indício de fraude no resultado em Fortaleza e que foram feitas apenas quatro substituições das urnas que apresentaram algum problema técnico. "Elas foram substituídas por urnas de contingência que servem de reserva. A informação difundida como fake news trata-se de uma distorção da realidade", completou por nota.



Nos áudios que circulam nas redes sociais, há menção à suposta compra de urnas e insinuações de que parte dos equipamentos teriam vindo de Brasília de "última hora". Questionado, o TRE-CE também negou transporte dos equipamentos da capital federal para o segundo turno no Ceará.



O outro vídeo, publicado no X, mostra uma suposta comemoração de André Fernandes, que foi o candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza neste ano. Na verdade, o vídeo foi gravado em 31 de outubro de 2022, no final da apuração de votos do segundo turno, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente do Brasil e derrotou o então chefe do Executivo brasileiro, Jair Bolsonaro (PL). As mesmas imagens aparecem em vídeos publicados, na época, pelo jornais O Globo e Estado de Minas. Não há informação de onde o vídeo foi gravado.



Com 716.133 votos (50,38%), Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza no segundo turno do pleito. Em uma disputa acirrada, Fernandes obteve 705.295 dos votantes, computando 49,62%.



Após o resultado, o candidato derrotado discursou para apoiadores no comitê central de campanha e não mencionou fraude no segundo turno das eleições. Ele, na verdade, avaliou que o resultado "significa uma vitória". "Saio daqui muito feliz, nenhum jogo de loteamento de espaço público, e esse resultado apertado para a gente significa uma vitória", disse.



O Comprova tentou contatar os autores dos conteúdos de desinformação, mas não houve retorno até a publicação desta verificação.



Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 30 de outubro, o vídeo publicado no X teve 27,3 mil visualizações e 800 no Kwai.



Fontes que consultamos: Íntegra da entrevista de Caio Guimarães, secretário de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), reportagens, TRE-CE e redes sociais de André Fernandes (PL).



Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



Outras checagens sobre o tema: Outras iniciativas também checaram essas publicações e chegaram a mesma conclusão, a exemplo do UOL, Estadão Verifica, AFP e Aos Fatos. As eleições do Brasil, aliás, sempre são alvos de acusações de fraudes. Em 2024, o Comprova verificou os seguintes conteúdos: post usa captura de tela fora de contexto para alegar que houve fraude nas eleições de 2022; é falso que totalização de votos a cada 12% indique fraude no 1º turno das eleições; vídeo que insinua fraude em votação em Maceió reproduz infográfico com erro.