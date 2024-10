Allan dos Santos costuma se classificar como "o jornalista mais perseguido do mundo" - Reprodução

Allan dos Santos costuma se classificar como "o jornalista mais perseguido do mundo"Reprodução

Publicado 30/10/2024 22:02

São Paulo - O blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira, começou a trabalhar como motorista de aplicativo em Orlando, nos Estados Unidos, sem deixar de mão as atividades em suas redes sociais, banidas no Brasil. "Estou gostando muito. Não deixarei de fazer jornalismo, mas tenho prioridades, contas e não faço acordo com criminosos", publicou em uma conta no Instagram na última segunda-feira. "Quem estiver por Orlando, Flórida, estou na área."

Em outra publicação, anteontem, o blogueiro bolsonarista aparece em um vídeo dirigindo um carro da Tesla - montadora de veículos do empresário bilionário Elon Musk - e provoca o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Morares.

"Chupa Xandão", afirma o blogueiro, enquanto conversa com passageiros. Allan dos Santos é alvo de dois inquéritos na Corte: o das fake news e o das milícias digitais. Na legenda da publicação, ele agradece a Musk, que protagonizou conflitos com Moraes em relação a sua outra empresa, o X (antigo Twitter).

‘Terceiro mundo’

Já em novo vídeo, publicado ontem, Allan dos Santos respondeu a um comentário que questionava quantas leis de trânsito ele teria infringido durante a gravação em que provocou Moraes. Nas imagens, o blogueiro aparece dirigindo sem as mãos no volante e dançando. Ele disse que o carro possui piloto automático e dirige sozinho. "Terceiro mundo é f...", afirmou.

Allan dos Santos costuma se classificar como "o jornalista mais perseguido do mundo". Ele está há quatro anos foragido nos Estados Unidos e já teve diversas contas banidas de redes sociais por divulgar notícias falsas. Moraes pediu sua extradição no âmbito do inquérito das fake news, mas os EUA já disseram que não vão tomar a medida.

‘Onlyfans’

Desde 2020 ele burla sucessivamente a proibição do STF com criação de novos perfis nas redes sociais. Em abril deste ano, o blogueiro bolsonarista voltou a criar uma conta no Instagram, o que contraria decisão do Supremo que baniu sua participação em redes sociais em 2021. Na época, era a sua 39ª conta.

No dia 13 de março deste ano, o blogueiro criou uma conta na rede social OnlyFans, plataforma para produtores de conteúdo adulto exibido apenas para assinantes que pagam pelo material.

O valor para acessar os conteúdos era de $ 4,75, cerca de R$ 23, 60 por mês. No final do mês, Allan dos Santos informou ter sido "banido do OnlyFans" sem explicação alguma.