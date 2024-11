Tarcísio participa de reunião com o presidente Lula e governadores nesta quinta-feira, 31 - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 31/10/2024 18:16

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira, 31, que o assunto da segurança pública não pode ficar restrito à proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o tema, apresentada na tarde desta quinta-feira, 31, de pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e governadores.

"Talvez a PEC sozinha não tenha o condão de resolver o problema da segurança pública. Há outros problemas correlatos, e talvez nessa reunião podemos dar um primeiro grande passo, de estabelecer grupo de trabalho e formular uma série de propostas", afirmou.

Tarcísio disse que o Estado se preocupa muito com a "a transposição do ilícito nos negócios lícitos". Ele citou o setor de combustíveis, "um dos preferidos pelo crime organizado para a lavagem do dinheiro".

O governador defendeu uma coordenação melhor das informações produzidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) com os Grupos de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaecos) nos Estados". Às vezes falta mais acesso às informações que são produzidas", disse.