São Paulo - Pixabay

São PauloPixabay

Publicado 31/10/2024 20:57

A cidade de São Paulo registrou uma nova alta de latrocínios, como são chamados os roubos seguidos de morte, em setembro deste ano na comparação com o mesmo mês de 2023, segundo dados divulgados na tarde de ontem pela Secretaria da Segurança Pública. Os homicídios também subiram na capital: foram 49 casos, alta de 11,3% em relação às 44 ocorrências do mesmo mês do ano passado.

Por outro lado, os casos de estupro, roubo e furto caíram. Quando se leva em consideração todo o Estado, houve queda de latrocínios em setembro, na contramão do que foi observado na capital paulista.

Roubos e furtos também apresentaram redução, em tendência que tem se consolidado ao longo do ano. Ao mesmo tempo, estupros e homicídios aumentaram.

Em nota oficial publicada no site, a Secretaria da Segurança Pública destacou que a capital teve o segundo menor número de homicídios nos nove primeiros meses desde 2001, com 353 casos. "De janeiro a setembro deste ano, as prisões e apreensões efetuadas aumentaram 3,4% em comparação com o mesmo período do ano passado", complementou a pasta. Ao todo, 32.731 suspeitos foram detidos nos nove primeiros meses.