Enem começa neste domingo, 3, com as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação - Alexandre Campbell

Enem começa neste domingo, 3, com as provas de Linguagens, Ciências Humanas e RedaçãoAlexandre Campbell

Publicado 02/11/2024 05:00

Após um ano, é chegada a hora de os estudantes entrarem na reta final de suas preparações. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal vestibular do país, começa neste domingo, 3, às 13 horas, quando serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. O DIA falou com alguns estudantes para compreender o nível da ansiedade antes do tão temido vestibular, além de ouvir sobre suas estratégias para esta última semana.

Gustavo Teixeira Pereira, aluno do Pensi Tijuca 2, afirmou estar se sentindo ansioso para as provas. ''Nesse momento é muito difícil não estar [ansioso]. Acho que a melhor maneira de lidar com esse sentimento passa pelo entendimento de que ele é natural, e não negar que ele existe. Para ajudar, reservo um tempo para fazer as coisas que gosto com as pessoas que amo", comenta.

Gustavo Teixeira Pereira, estudante do Pensi Tijuca 2 Reprodução

Sobre sua rotina para essa reta final, Gustavo diz tenta manter um equilíbrio entre o descanso e a preparação. Seu estudo já acontece em um ritmo mais leve, apenas revisando conteúdos e resolvendo questões de provas, para que se sinta seguro e chegue no dia o mais tranquilo e preparado possível.



Gustavo se diz confiante na bagagem adquirida ao longo do ano e reserva as revisões da semana final para conteúdos mais recorrentes nas última edições do Enem, além de tópicos em que sente mais dificuldade.



Leticia Caria, estudante do Elite Rede de Ensino de Madureira, falou sobre seus objetivos e como lida com a ansiedade. ''Quero cursar Direito, e a ansiedade pré-prova está intensa. Tento me distrair, conversando com meus professores, que oferecem muito apoio, e também aliviando um pouco o ritmo dos estudos. Além disso, assisto a filmes e passo tempo de qualidade com a família e os amigos", diz

Para a reta final, ela foca apenas na revisão do que já aprendeu, sem forçar novos conteúdos.



''A rotina de estudos deste ano foi intensa, muito direcionada para o vestibular, especialmente para o Enem. Agora, nesta fase final, é hora de tentar relaxar um pouco. Só revisar e ouvir os conselhos de quem já passou por isso. Os amigos são muito importantes, principalmente os que estão passando pela mesma fase, pois eles entendem os sentimentos e as pressões que estamos vivendo. Esse apoio dos amigos e da família, com menos cobranças, é essencial'', sugere.



Apenas da ansiedade ser grande, Letícia diz sentir confiança. ''Sei do esforço que fiz para chegar até aqui e acredito que conseguirei uma vaga na universidade. Estou tentando equilibrar esses sentimentos para que eles não me atrapalhem na hora do exame. Para isso, eu diria que ter o apoio da escola, amigos e família são os três pilares essenciais nesse momento'', conta.

O DIA também ouviu Ian Goldfeld, estudante do TTH Bar-Ilan. Para ele, nesta última semana antes do tão temido vestibular, o mais importante é relaxar a mente o máximo possível.

Ian Goldberg, estudante do TTH Bar-Ilan Reprodução

''Passei o último ano me preparando para o dia da prova e, na reta final, quero manter minha mente sã para que seja possível atingir a meta de entrar na universidade federal'', conta.

Quanto aos estudos, Ian diz focar na resolução de questões, para manter fresco na memória o máximo do conteúdo visto ao longo do ano.

Por fim, o estudante reitera que, às vésperas da prova, a preocupação mais importante deve ser com o próprio psicológico. ''Apesar da pressão externa, o principal, para mim, é ficar o mais tranquilo possível para realizar a prova, para assim conseguir o meu melhor desempenho'', conclui.

*Matéria do estagiário Diego Cury, sob supervisão de Marlucio Luna