Caso é investigado pela Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao AdolescenteDivulgação

Publicado 01/11/2024 09:19

Amazonas - Uma mulher, de 35 anos, foi presa nesta quarta-feira (30) após torturar uma adolescente de 12 anos por achar que tinha sido roubada pela vítima. O caso aconteceu em Manaus, na capital do Amazonas.

De acordo com a Polícia Civil, os agressões aconteceram das 22h de terça-feira (29) até as 3h da madrugada seguinte. A autora do crime, junto de uma amiga, queimou a vítima em um terreno baldio

"Após levar a adolescente para um terreno abandonado, ela torturou a menina, queimando-a com tampas de marmitas e sacolas plásticas, além de agredi-la fisicamente com socos e tapas", disse a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança (DEPCA).

Motivação para as agressões

A vítima morou por cerca de dois meses com a agressora devido a um problema de saúde da mãe. No momento das agressões, a adolescente já tinha voltado para casa, mas a mulher que a abrigou a acusava de roubar a quantia de R$ 12 mil.

Com isso, a investigada foi até a casa da vítima, acompanhada de uma outra suspeita, e as duas conseguiram tirar a menina de casa e levá-la ao local das agressões.

Segundo Tuma, em determinado momento, a adolescente teve a ideia de mentir e disse que levaria as mulheres até o local onde supostamente estava escondido o dinheiro. A autora ameaçou que, se ela estivesse mentindo, atearia fogo na menina e mandou a cúmplice comprar álcool. Durante esse trajeto, a vítima conseguiu pular do veículo.

"Ela saiu correndo e fugiu. Estava bastante machucada devido às agressões e conseguiu se esconder em um condomínio, onde pediu ajuda. Uma investigadora da Polícia Civil acionou a Polícia Militar para conduzir a vítima até a Depca, onde foram realizados os procedimentos necessários", explicou.

Medo e novas buscas

A delegada destacou que, a partir deste momento, as diligências foram iniciadas para localizar e identificar a autora. A mulher também ameaçou de morte os pais da menina.



"Os pais da vítima sequer queriam prestar depoimento na delegacia por medo da mulher. A mãe chegou até a enviar um áudio para a filha pedindo que ela voltasse; caso contrário, ela iria morrer", relatou a titular da Depca.



As investigações continuarão para identificar a coautora do crime. A mulher responderá por tortura, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.