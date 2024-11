Criminoso conhecido como WL se entregou à polícia por envolvimento na morte de João Rebello - Reprodução

Publicado 01/11/2024 14:15 | Atualizado 01/11/2024 14:49

Bahia - Wallace Santos Oliveira, conhecido como WL, se entregou à polícia nesta quinta-feira (31). Ele é um dos suspeitos pela morte do ex-ator mirim João Rebello em Trancoso, no sul da Bahia.

O homem se apresentou na 3ª Delegacia Territorial (DT/Trancoso) acompanhado de um advogado. A informação foi publicada pelo jornal baiano "Correio".

Os suspeitos Felipe Souza Bruno, conhecido como "Zingue", e Anderson Nascimento Sena, conhecido como "Danda" seguem foragidos.

A Polícia Civil afasta qualquer possibilidade de envolvimento de João Rebello com o crime organizado. A principal hipótese, neste momento, é que ele tenha sido morto por engano.

João Rebello tinha 45 anos Reprodução / Instagram

A morte do ex-ator, de 45 anos, aconteceu em Trancoso, no sul do estado. Na ocasião, ele foi encontrado morto dentro do próprio carro. Segundo testemunhas, dois homens se aproximaram em uma moto e atiraram à queima-roupa contra a vítima.

No dia seguinte, uma moto que teria sido utilizada pelos criminosos foi encontrada por policiais militares, colaborando para a investigação.

João Rebello tinha 45 anos e participou de novelas como 'Bebê a Bordo' (1989) e 'Vamp' (1991), entre outras da TV Globo.