Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias faleceu na madrugada desta sexta-feira (1º)Reprodução

Publicado 01/11/2024 17:00

Após conviver com as sequelas de um AVC sofrido em 2010, Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias, fundador da Associação Católica Arautos do Evangelho, morreu na madrugada desta sexta-feira (1º) em Franco da Rocha, São Paulo, aos 85 anos.

Monsenhor João faleceu por volta das 2h30 da madrugada desta sexta-feira, cercado por seus filhos espirituais. Nas redes sociais, a Associação Católica Arautos do Evangelho confirmou e lamentou a morte do religioso. "Mons. João Scognamiglio Clá Dias deixa um legado de santidade de vida a milhões de católicos vinculados à instituição nos cinco continentes", escreveu.

O religioso também foi fundador do Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista e do Instituto Teológico São Tomás de Aquino, assim como a revista científica "Lumen Veritatis" e a revista de cultura católica "Arautos do Evangelho". Escreveu 27 obras, várias traduzidas a até sete idiomas e algumas com tiragem superior a dois milhões de exemplares.

Em 2008, foi nomeado por Bento XVI Protonotário Apostólico e Cônego Honorário da Basílica Papal de Santa Maria Maior, em Roma. Recebeu diversas condecorações e honrarias, no Brasil e no exterior, entre elas a Medalha Pro Ecclesia et Pontifice, pelo zelo em prol da Santa Igreja e do Sumo Pontífice.

Monsenhor João também fundou mais de 50 coros e orquestras e incentivou a edificação de quase trinta igrejas e oratórios – duas das quais receberam o título de basílica – no Brasil e em diversas nações da América, Europa e África.

Filho de mãe italiana e pai espanhol João Scognamiglio Clá Dias nasceu em 15 de agosto de 1939 em São Paulo. Antes dar início à vida religiosa, chegou a servir o Exército Brasileiro, onde foi condecorado com a medalha Marechal Hermes.

Ele cursou Direito na Faculdade do Largo São Francisco e se formou padre na Escola Tomista de Salamanca, na Espanha. O religioso também concluiu a graduação de Psicologia e Humanidades, doutorado em Direito Canônico e Teologia na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino (Angelicum), em Roma.