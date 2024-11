Assassinato aconteceu perto de praça e padaria em Contagem, na Grande BH - Reprodução/TV Globo

Assassinato aconteceu perto de praça e padaria em Contagem, na Grande BH Reprodução/TV Globo

Publicado 03/11/2024 10:20

Minas Gerais - Um homem, de aproximadamente 35 anos, foi morto com uma facada no peito, em Contagem, na Grande BH, na madrugada deste domingo (3).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima estava em frente a uma padaria soltando fogos de artifício quando foi advertida por três estrangeiros, com sotaque espanhol, por causa do "barulho" e "bagunça".



Um deles, armado com uma faca, golpeou o homem no peito – que ainda conseguiu andar cerca de dez metros até cair no asfalto. Os três suspeitos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e levou a vítima para uma unidade hospitalar, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A PM também informou que a vítima foi levada como indigente para o Instituto Médico Legal (IML), porque estava sem documentos.