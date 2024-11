Parque Ecológico Lagoa Azul - Reprodução / Corpo de Bombeiros

Publicado 04/11/2024 13:23

Uma jovem de 24 anos morreu durante um salto de rope jump, neste domingo, 3, em um parque ecológico de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela vivia em Joinville, Santa Catarina, e estava em excursão para a prática de esportes radicais na Lagoa Azul, lago que se formou em uma pedreira abandonada, no interior do parque. No salto, ela se chocou contra o paredão de pedras e não resistiu.



Após o acidente, a empresa que organizava os saltos acionou o resgate. Equipes dos bombeiros chamados para atender a ocorrência já encontraram a vítima morta, com ferimentos produzidos pelo choque contra as rochas. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.



Conforme a prefeitura de Campo Magro, o parque onde fica a Lagoa Azul é particular e o local é bastante procurado pelos amantes de esportes radicais. O salto é realizado a partir de uma plataforma, no alto do penhasco, de onde os esportistas se projetam presos a uma corda elástica.



Após o acidente, o local foi evacuado para a perícia. As causas serão investigadas em inquérito aberto pela Polícia Civil. A vítima não teve o nome divulgado.



Em 2023, um rapaz de 21 anos ficou ferido ao cair de aproximadamente 20 metros durante um salto, no mesmo local. A corda do equipamento se rompeu e ele caiu na água.

'Com informações do Estadão Conteúdo'