Publicado 05/11/2024 19:09

Brasília - É falso que Elon Musk tenha anunciado investimentos da Tesla e da SpaceX para geração de 20 mil empregos no Brasil. O perfil que fez a postagem é responsável por uma série de vídeos falsos utilizando a imagem do bilionário para disseminar informações mentirosas. Para isso, o autor utiliza uma dublagem inventada, que finge traduzir as falas de Musk em eventos no exterior.

Conteúdo investigado: Em vídeo, um narrador anônimo diz que Elon Musk esteve no Brasil no dia 23 de outubro para participar de um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que, durante a suposta estadia, Musk teria anunciado em uma conferência a abertura de fábricas da Tesla e da SpaceX no Brasil, que seriam responsáveis por gerar 20 mil empregos com salários mínimos de R$ 12 mil.



Onde foi publicado: TikTok.



Conclusão do Comprova: É falso que Elon Musk esteve no Brasil recentemente, se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e anunciou a construção de fábricas da Tesla e da SpaceX no país, como diz vídeo publicado por perfil no TikTok.



O material reúne diversas informações falsas com o objetivo de enganar os seguidores do perfil, começando pelo encontro de Musk com Bolsonaro, que, segundo o narrador anônimo, aconteceu no dia 23 de outubro. Como o vídeo foi publicado no dia 24 de outubro de 2024, dá a entender que o encontro teria sido neste ano. Porém, conforme verificado anteriormente pelo Comprova, Elon Musk ainda não visitou o Brasil em 2024.



A foto utilizada para a introdução do vídeo, do bilionário ao lado do ex-presidente brasileiro, é na verdade uma montagem. Ao pesquisar os nomes dos dois no buscador do Google Imagens, é possível encontrar a foto original, que foi modificada: é uma foto Musk ao lado do ex-ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ela foi publicada no X no dia 20 de maio de 2022, data em que Musk esteve no Brasil. Na ocasião, Bolsonaro se encontrou com o empresário, mas para tratar de um projeto dedicado a beneficiar comunidades no estado do Amazonas, como já foi detalhado pelo Comprova.



O narrador também diz que no evento privado, os dois discutiram sobre "a ameaça comunista que assombra o país", o que também é falso, já que não há evidência alguma de que esse encontro aconteceu em 2024. O autor da dublagem falsa faz menção, ainda, a outra desinformação divulgada recentemente, no mesmo perfil, de que Musk construiria escolas no Brasil, o que não procede.



Na sequência, o autor diz que após a reunião com Bolsonaro, Musk participou de uma conferência na qual anunciou investimentos no Brasil, que seriam feitos através da construção de fábricas da Tesla e da SpaceX.



Para tentar dar veracidade ao conteúdo fabricado, o responsável pela postagem coloca o trecho da participação de Musk em um podcast, mas se utilizando de uma dublagem falsa, que traduz erroneamente o assunto que está sendo tratado pelo empresário.



O vídeo utilizado não é de uma conferência realizada no Brasil no dia 23 de outubro, mas sim de uma participação de Musk no "The All In Podcast", um programa que trata de assuntos como negócios, tecnologia e sociedade, que foi transmitido ao vivo no dia 9 de setembro de 2024. O vídeo completo está disponível no canal do podcast no YouTube.



A verificação identificou que o trecho exato utilizado pelo conteúdo falso está entre 10min36s a 11min33s. O professor de inglês Kadu Carvalho, do Colégio Anchieta de Maceió, a pedido do Comprova, conferiu o vídeo e traduziu o que de fato é citado por Musk.



"No começo ele brinca com o nome da plataforma, porque também é o nome do filho dele. Depois fala que se há algo ilegal nos países – aí ele cita Estados Unidos, Brasil e Europa – então a conta [do X] é suspensa e questiona em caso do discurso não for ilegal: 'o que fazer? Estão implantando tipo um sensor para captar esse discurso ilegal e definir o que pode ou não'", traduziu Kadu.



Além dos vídeos mencionados acima, que divulgam falsos anúncios de investimento através da construção de fábricas e escolas, o perfil em questão posta diversos outros conteúdos fabricados, a maioria deles envolvendo Musk.



Em postagem mais recente, o narrador anônimo faz parecer que Musk está fazendo críticas à mídia brasileira por não noticiar sua vinda ao Brasil – visita essa que não aconteceu. O material ainda progagapropaga a teorias da conspiração, assim como o restante dos conteúdos publicados pelo autor. O perfil diz divulgar "notícias em tempo real", mas o Comprova identificou identificou que todos os conteúdos publicados recentemente são distorcidos.



Não há notícias sobre possíveis investimentos da Tesla e da SpaceX no Brasil. Conforme publicado pela Agência Brasil, em abril de 2024, Elon Musk tem ao menos dois negócios no país: um contrato com a mineradora brasileira Vale, anunciado em maio de 2022, para o fornecimento de níquel, e o serviço de banda larga de internet via satélite por meio da Starlink da SpaceX, que já foi pauta no Comprova. A primeira loja da Tesla na América do Sul foi inaugurada no Chile em fevereiro deste ano. Não há previsão sobre possível abertura de loja da marca no Brasil.



A reportagem tentou contato com o autor dos vídeos, mas até a publicação não obteve retorno.



Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. O vídeo estava com mais de 27 mil visualizações até o dia 5 de outubro.



Fontes que consultamos: Vídeo original da entrevista do Elon Musk, Google Imagens, notícias sobre atuação das empresas SpaceX e Tesla, e o professor de inglês, Kadu Carvalho, do Colégio Anchieta de Maceió.



Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



Outras checagens sobre o tema: Recentemente, o Comprova checou conteúdos produzidos de forma semelhante, também utilizando a imagem de Musk com dublagens e traduções falsas com o intuito de desinformar, como por exemplo o vídeo que mentia ao dizer que Musk esteve recentemente no Brasil e decidiu investir 15 milhões de dólares na educação com a construção de escolas; e o também vídeo falso em que Musk teria dito que a suspensão do X no Brasil tinha sido "jogo sujo".