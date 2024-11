O homem de 54 anos foi preso na terça - Reprodução/ PCMG

Publicado 06/11/2024 08:33 | Atualizado 06/11/2024 08:41

Um homem, de 54 anos, foi preso preventivamente nesta terça-feira (5), pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no município de São João das Missões, região Norte de Minas. Ele é investigado pelo estupro de vulnerável que teve como vítima sua enteada de 8 anos.

Segundo as investigações, conduzidas pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Manga, tiveram início em 15 de outubro deste ano, após a criança revelar à mãe e aos profissionais do Conselho Tutelar que havia sido abusada sexualmente, em sua casa, pelo padrasto.

As apurações revelaram indícios de autoria e materialidade do crime, o que resultou na solicitação do mandado de prisão preventiva do suspeito.

Após os trabalhos de polícia judiciária, o homem foi conduzido ao sistema prisional, onde encontra-se à disposição da Justiça.