Presidente Lula e o presidente eleito dos EUA, Donal TrumpReprodução/internet

Publicado 06/11/2024 09:12 | Atualizado 06/11/2024 09:17

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou nesta quarta-feira, 6, o republicano Donald Trump pela vitória eleitoral nos Estados Unidos . Por meio do x (antigo Twitter), o chefe do Executivo desejou sorte ao novo presidente do país vizinho e defendeu que "a democracia é a voz do povo e deve sempre ser respeitada".

"Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo.

Na semana passada, durante entrevista a um veículo de comunicação francês, o chefe do Executivo do Brasil declarou apoio à democrata Kamala Harris . Lula afirmou que a vitória da vice-presidente dos Estados Unidos era um caminho mais seguro para o fortalecimento da democracia no mundo e que torcia por ela.

"(...) Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, fazendo aquele ataque ao Capitólio. Uma coisa que era impensável de acontecer nos EUA, porque os EUA se apresentavam ao mundo como um modelo de democracia. E esse modelo ruiu", disse Lula na época.

Trump venceu em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo os estados-pêndulo da Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin, além dos importantes Texas e Ohio. O candidato republicano soma 276 votos no colégio eleitoral contra 219 da candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, segundo a projeção da Associated Press (AP).

O magnata, de 78 anos, retorna à Casa Branca após quatro anos para um segundo mandato, depois de uma campanha atípica e muito agressiva.