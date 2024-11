Operação de metrô no DF é afetada por queda de raio - Paulo Barros / Metrô-DF

Publicado 06/11/2024 20:34

Brasília - Um raio atingiu os trilhos da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), causando problemas na circulação dos trens, na tarde desta quarta-feira (6). A descarga elétrica afetou uma composição que estava na estação Guará, gerando fumaça. Nenhum passageiro foi atingido.

Por meio de nota, o Metrô-DF explicou que o raio caiu entre as estações Feira e Guará, sendo que esta última precisou ser fechada. "O Metrô-DF informa que está com equipe de manutenção na estação Guará no momento. Como havia forte incidência de raios e chuva na região da estação, uma descarga elétrica atingiu o terceiro trilho (o que é energizado e usado pelos trens para se locomoverem) entre as estações Feira e Guará. Com isso, o trem que estava na Estação Guará foi afetado pela descarga elétrica, o que causou a ocorrência de fumaça na estação", diz o comunicado.

A nota segue afirmando que nenhum passageiro foi atingido pela descarga elétrica e que não houve princípio de incêndio no trem afetado. Após análise completa, a composição será rebocada da estação Guará para o pátio de manutenção. A circulação dos trens na região está ocorrendo em via singela, quando apenas uma das vias é utilizada. Com isso, o intervalo entre as viagens está maior.

"O Metrô-DF lamenta os transtornos causados por esse incidente imprevisível, mas a redução da velocidade dos trens no trecho afetado é necessária para garantir a segurança na prestação de serviço de transporte aos usuários do Distrito Federal", finaliza a nota.