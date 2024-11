Padre Fábio Marsaro de Paula teve o perfil em algumas redes sociais retirado ar - Reprodução/Divulgação

Padre Fábio Marsaro de Paula teve o perfil em algumas redes sociais retirado arReprodução/Divulgação

Publicado 07/11/2024 07:55 | Atualizado 07/11/2024 08:06

O padre Fábio Marsaro de Paula, de 52 anos, foi afastado de suas funções na Igreja Católica após o vazamento de fotos íntimas. Ele atuava na Paróquia Imaculada Conceição, no município de Palmares Paulista, no interior de São Paulo. O afastamento foi anunciado pela Diocese de Catanduva, responsável pela região.

As imagens começaram a circular no final de outubro. Nas fotos, o religioso aparece com a genitália à mostra e, em algumas, com uma lata de cerveja na mão. Ciente do vazamento, que aconteceu em setembro deste ano, a igreja abriu investigação interna para apurar a situação. As informações foram divulgadas pelo UOL.

Depois disso, o perfil do padre em algumas redes sociais foi retirado do ar. No YouTube, ele mantém um perfil com 6,5 mil seguidores.

fotogaleria

O afastamento das funções foi determinado pela Diocese de Catanduva na última sexta-feira, 1.º. No comunicado, o bispo diocesano de Catanduva, José Benedito Cardoso, não cita o motivo do afastamento – apenas pede orações ao padre.

O afastamento das funções foi determinado pela Diocese de Catanduva na última sexta-feira, 1.º. No comunicado, o bispo diocesano de Catanduva, José Benedito Cardoso, não cita o motivo do afastamento – apenas pede orações ao padre.

O religioso não se manifestou publicamente sobre o assunto. A reportagem tenta ouvi-lo.

*Com informações do Estadão Conteúdo