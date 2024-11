Ventania virá acompanhada de chuvas fortes - Pixabay

Ventania virá acompanhada de chuvas fortesPixabay

Publicado 07/11/2024 17:56

O Estado de São Paulo, a região Centro-Oeste, o Paraná, Tocantins, Rondônia, parte de Minas Gerais e Santa Catarina e sul do Amazonas e Pará devem enfrentar tempestades com ventos intensos, de 60 a 100 quilômetros por hora, entre a tarde desta quinta-feira, 7, e a manhã de sexta, 8. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de "perigo", para essas regiões.

A ventania virá acompanhada de chuvas fortes, entre 30 e 60 milímetros por hora, segundo o instituto. Na quarta-feira, 6, a forte chuva na capital paulista já provocou alagamentos e deixou 50 mil imóveis sem luz. O Estado de São Paulo registrou, nos primeiros sete dias de novembro, volume de chuva superior ao esperado para todo o mês.

Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Por isso, recomenda que a população "não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia".

O alerta é válido, a princípio, entre as 13h desta quinta-feira e as 10h de sexta, mas pode ser atualizado a qualquer momento, conforme acompanhamento climatológico. No Rio Grande do Sul, há alerta amarelo, de "perigo potencial", para chuvas fortes, de 20 a 30 milímetros por hora, com ventos de 40 a 60 quilômetros por hora.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo também emitiu alerta para quinta e sexta-feira. "Há risco de deslizamentos, alagamentos, desabamentos e ocorrências com raios, ventos fortes e granizos em áreas vulneráveis", diz a pasta. A previsão é de chuvas com volume "muito alto" no centro-sul do Estado, incluindo a capital, e "alto" em Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

Em casos de emergência, a população deve acionar ajuda pelo telefone 199, da Defesa Civil, ou pelo 193, do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Defesa Civil estadual, ventos a partir de 40 quilômetros por hora, quando ocorrem após chuvas volumosas, já são capazes de provocar quedas de galhos de árvores, podendo impactar a rede elétrica.

A partir de 70 quilômetros por hora, os ventos já podem provocar danos a residências, como arrancamento de telhas mal fixadas. E, a partir de 80 quilômetros, podem ocorrer danos mais significativos, como destelhamento completo e arrancamento de árvores pela raiz.