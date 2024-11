Bombeiros estavam na sacada de um prédio de dois andares - Reprodução / X

Publicado 08/11/2024 09:37 | Atualizado 08/11/2024 09:51

Um bombeiro caiu da sacada de um prédio de três andares no centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, enquanto realizava um resgate nesta quinta-feira (7). A equipe estava no local para conter um homem ameaçava se jogar da sua varanda, durante um surto psicótico.

Vídeos publicados nas redes mostram o momento do acidente. O agente estava preso a uma corda de rapel para descer da edificação, mas o material não o sustentou, e ele caiu após pular. O militar fraturou um tornozelo, no entanto passa bem e segue internado para exames. A corporação informou que as causas da queda serão apuradas.

Outro ângulo da queda pic.twitter.com/EMgtt8Xz8d — Rio (@Nilochavez) November 8, 2024

Internautas mostraram preocupação com a situação. "Espero que o bombeiro e o homem em surto recebam a assistência necessária", comentou um seguidor. "Meu Jesus, que situação mais triste", escreveu uma pessoa.

Segundo informações do jornal "ND Mais", o morador teria jogado óleo de cozinha na entrada do prédio para dificultar o acesso das forças de segurança. De acordo com os vizinhos, esse não foi o primeiro transtorno causado pelo homem, mas é o mais grave. Ele foi hospitalizado depois de passar por atendimento médico.