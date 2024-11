Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente - Divulgação

Publicado 08/11/2024 10:00 | Atualizado 08/11/2024 10:09

Acre - Um professor de 27 anos foi preso por estuprar uma aluna de 11 anos em um colégio de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (7).

De acordo com as investigações, o professor teria convidado duas alunas para uma brincadeira de pique-esconde em uma área da escola que estava vazia. Em determinado momento, ele atraiu uma das crianças para uma sala, trancou a porta e iniciou os abusos.

A situação foi relatada às autoridades, que prontamente ofereceram suporte à vítima e iniciaram uma investigação.



"Foi oferecido todo apoio necessário à vítima e, após a realização da investigação, mediante análise técnico-jurídica do caso, entendeu-se que era um caso de estupro de vulnerável, com pena de reclusão de até 15 anos", afirmou o delegado Renan Santana, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente.