No mês de estreia, 143 mil veículos passaram pelo free flow, o que dá uma evasão de 8,4% - Reprodução/CCR

Publicado 08/11/2024 21:52 | Atualizado 08/11/2024 21:54

São Paulo - Nos primeiros 30 dias de operação do pedágio free flow no Estado de São Paulo, 12 mil carros passaram sem pagar a tarifa e serão multados. O não pagamento é considerado evasão de pedágio, infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro, com multa de R$ 195,13, mais cinco pontos na carteira de habilitação.

O pedágio, operado pela concessionária EcoNoroeste, é o primeiro sistema de cobrança automática, sem cabine ou cancelas, instalado no Estado. O motorista passa pelo pórtico sem reduzir a velocidade. Sensores e câmeras registram a placa e as dimensões do veículo.

No mês de estreia, 143 mil veículos passaram pelo pórtico, o que dá uma evasão de 8,4%. Em outros Estados, onde o free flow funciona há mais tempo, a falta de pagamento é menor.

O período considerado pela EcoNoroeste vai de 4 de setembro, quando começou a operação com cobrança, até 4 de outubro. O pedágio fica no km 179 da rodovia Laurentino Mascari (SP-333) e tem tarifa básica de R$ 8,90. Além deste em Itápolis, a concessionária já colocou em operação, no dia 1.º, um segundo pórtico em Jaboticabal.

Na avaliação do governo de São Paulo, o porcentual de evasão apurado no pedágio de Itápolis está abaixo das projeções e não causa impacto na expansão do sistema, ainda iniciante e desconhecido, por exemplo, por motoristas de outros Estados. A gestão estadual afirma que os instrumentos estipulados no contrato são suficientes para ressarcir eventuais inadimplências

Substituição

Além de adotar o sistema em novas concessões, o governo prevê substituir as praças de pedágio convencionais por pórticos de cobrança automática que, além de dispensar a parada para pagar a tarifa, possibilita uma cobrança mais justa. Além das novas concessões, o Rodoanel Norte também será aberto aos usuários com o sistema free flow.

Quem usa tag tem desconto de 5%. O desconto aumenta para quem usa o mesmo trecho da rodovia várias vezes no mês. O usuário com tag ativa recebe a cobrança da operadora. O usuário sem tag tem até 30 dias para pagar por meio do site ou aplicativos da concessionária ou em postos de atendimento na rodovia.