Segundo dia de Enem engloba as matérias de Matemática, Física, Química e BiologiaReprodução

Publicado 10/11/2024 17:36

Neste domingo, 10, os estudantes de todo Brasil fazem o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Essa fase da prova engloba as matérias de Matemática, Física, Química e Biologia. Segundo os professores ouvidos pelo DIA, o nível de dificuldade das 90 questões foi médio, cobrando embasamento teórico.

O professor e autor do Colégio e Sistema pH, Diogo D'Ippolito, reforça a necessidade da atenção durante a prova: "As questões exigiram dos candidatos não apenas uma leitura atenta interpretação criteriosa dos textos enunciados, mas também uma base teórica sólida sobre temas específicos. Esse enfoque evidenciou a importância de um conhecimento aprofundado para a resolução das questões de Ciências da Natureza".

Ao analisar a prova de um modo geral, ele afirma que a variedade de tópicos possibilitou uma avaliação abrangente bem e estruturada, equilibrando questões fáceis e também difíceis.

"Muitas questões tinham a porcentagem como ferramenta principal para a sua resolução. Todas as questões conversavam com o cotidiano de nossos alunos trazendo em seus enunciados situações problemas bem aparentes em nosso dia a dia", comenta Wagner Araújo, professor e coordenador do Elite Rede de Ensino.

Conforme dados do Aprova Total , os tópicos de Matemática que mais caem desde 2016 são: conhecimentos básicos (33,8%), estatística (12,5%), funções (10,8%), geometrias espacial (11,4%) e plana (8%).

"No geral, a prova veio com um bom nível de dificuldade fazendo com que os alunos se empenhassem para sua execução", termina.

Já a prova de Ciências da Natureza foi marcada pela interdisciplinaridade entre os temas de Biologia e de Química. A professora Isabelly Sette, do Elite Rede de Ensino, conta que o aluno deveria saber em qual órgão ou tipo de tecido ocorreria tal fenômeno descrito no enunciado.

As 15 questões de Química abordaram assuntos como: estequiometria, soluções e métodos de separação de misturas, funções orgânicas. "A prova de química foi mediana, mas condizente com assuntos que costumeiramente são cobrados pela banca", diz Sette.

Em relação à banca de Biologia, os enunciados pediram principalmente o conhecimento sobre doenças, impactos ambientais, fisiologia, citologia e genética. "De forma geral a prova de Biologia teve uma dificuldade média. O Enem pareceu bem antenado com assuntos do cotidiano", explica a professora Wiler Pereira, do Elite Rede de Ensino.

Sobre as questões de Física, o professor Bruno Sá, do Elite Rede de Ensino, comenta que, assim como nas edições anteriores, a prova trouxe alguns temas atuais, contextualizando com os conceitos físicos. "O nível de dificuldade desse ano foi médio, com a dominância de questões teóricas", afirma.

Os assuntos que ocuparam mais da metade da prova de Física foram: eletrodinâmica, ondulatória/acústica e termologia/calorimetria.

O gabarito oficial do Enem será divulgado até o dia 20 de novembro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Já o resultado final será conhecido em 13 de janeiro de 2025.

*Matéria da estagiária Aline Fernandes, sob supervisão de Thiago Antunes