Aliados de Lula torcem para que educação, saúde e assistência social não sofram cortes que possam manchar imagem do partido - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Aliados de Lula torcem para que educação, saúde e assistência social não sofram cortes que possam manchar imagem do partidoFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 11/11/2024 21:39

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou nesta segunda, 11, as críticas de integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) ao pacote de ajuste fiscal elaborado pela equipe econômica. Ele disse que é "natural" que haja o debate, mas reiterou que as medidas em discussão são para o "bem dos trabalhadores".

"Nós estamos vivendo numa democracia, felizmente, é natural que haja o debate. Nós estamos muito seguros do que nós estamos fazendo. É para o bem dos trabalhadores. Controlar a inflação é parte do nosso trabalho. Manter a atividade econômica é parte do nosso trabalho. É um equilíbrio. É um equilíbrio entre variáveis importantes para todos os brasileiros", disse o ministro.

Haddad reiterou que a ideia é manter a sustentabilidade da economia brasileira. De acordo com o ministro,, a economia está crescendo "bem" neste momento, com a inflação controlada, apesar da ressalva em relação ao choque de oferta sobre alguns itens que, segundo ele, tem gerado preocupação. "Mas nós queremos crescer com baixa inflação e crescimento do salário", disse.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, enquanto a lista de medidas de contenção de gastos não é definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aliados dele no PT e em outros partidos da base aliada no Congresso torcem para que educação, saúde e assistência social não sofram cortes que possam machucar a imagem do partido após eleições municipais em que a esquerda já saiu enfraquecida. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), por exemplo, tem se manifestado contra a possibilidade de redução de despesas nessas áreas.

Haddad também disse que não teve tempo de acompanhar o debate sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) que prevê o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho, um de descanso). Embora não tenha conseguido assinaturas suficientes para iniciar a sua tramitação, a PEC já repercute entre parlamentares e nas redes sociais.